O Banco de Olhos do Hospital Evangélico de Londrina teve um aumento de 25% no recebimento de doações de globo ocular no ano de 2019. Ao todo, foram 25 doações contra 20 registradas em 2018. Todos os procedimentos de transplantes foram realizados no próprio hospital.

Para chegar ao processo de doação a Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) realiza um trabalho de entrevista, acolhimento familiar chegando até ao procedimento de retirada do órgão e entrega do corpo a família. A rápida decisão dos familiares pode fazer com que o indivíduo seja doador até seis horas depois da morte.

Durante o ano de 2019, parcerias com o Banco de Olhos Regional Londrina (BOL) e a Organização de Procura de Órgãos (OPO), capacitou mais de 60 profissionais para atuarem na captação dos órgãos.

No Paraná, Ceará e Pernambuco, a fila de espera por esse tipo de procedimento é zero, segundo informou o Ministério da Saúde em um relatório divulgado no mês de setembro, mas existem mais de 7.100 pessoas que esperam no país por um transplante de córnea.

Com assessoria de imprensa

