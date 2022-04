Dois acidentes movimentam o corpo de bombeiros de Cambé na manhã de terça-feira (12)

Socorristas do Siate de Cambé foram acionados para atender dois acidentes envolvendo motocicletas na manhã desta terça-feira (12).

O primeiro acidente foi uma colisão entre uma motocicleta Honda CG e um veículo Nissan Versa na esquina da Av. Roberto Conceição com Av. Belo Horizonte, na colisão as ocupantes da motocicleta F. M. D. S., de 19 anos e S C M , de 39 anos tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas para Santa Casa de Cambé, uma ambulância do Samu foi acionada para prestar apoio na ocorrência.

O Segundo acidente ocorreu na Av. Rio Panará onde segundo informações um motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital de Plantão em Londrina.

Mais informações sobre o segundo acidente ainda hoje no Portal Cambé.