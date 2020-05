Um acidente de trânsito aconteceu no final da manhã desta terça-feira (18/05), por volta das 11h25, na Rodovia Melo Peixoto (próximo do Jardim Tarobá) em Cambé.

De acordo com as informações, um veículo GM/ASTRA GL de cor verde acabou colidindo com um CHEV/SONIC LT HB AT de cor branco.

As vítimas, R. P. D. C. de 36 anos que sofreu ferimentos considerados moderados e C. R. D. M. de 31 anos que sofreu ferimentos considerados leves, foram atendidas pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passam bem.