Dois homens são esfaqueados no Jardim Silvino em Cambé; o autor foi preso

A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada deste domingo (07/03), por volta das 4h55, para atender uma ocorrência de dois homens esfaqueados na Rua Manoel da Borba Gato no Jardim Silvino em Cambé.

De acordo com as informações de populares, foi ouvido uma discussão e pedidos de socorro no interior de uma residência.

Os Socorristas do Samu deslocaram até o local para atender as vítimas, que inspiravam cuidados. Na sequência, os policiais localizaram o suposto autor da tentativa de homicídio, nas proximidades, em posse da faca.

No momento da abordagem, o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica por um crime de homicídio praticado com um canivete.

Diante dos fatos, o homem de 34 anos foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes onde encontra-se à disposição da Justiça.

