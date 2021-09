Dois idosos são presos tentando sacar benefício de mãe falecida em Londrina

Há indícios, também, de que os irmãos não registraram o óbito da mãe perante o Cartório de Registro Civil com o objetivo de continuar recebendo indevidamente quantia que ela tinha direito pelo INSS, o Paraná Previdência e o Ministério da Saúde.

A Polícia Federal de Londrina prendeu em flagrante, nesta terça-feira (28), dois idosos sexagenários que tentavam sacar o benefício previdenciário da própria mãe. Segundo a PF, a mãe morreu em 2019, aos 97 anos.

De acordo com o relato de funcionários da Caixa Econômica Federal, nos últimos dias a dupla esteve em várias agências do banco para realizar a prova de vida da falecida por meio de procuração. Existem indícios que os conseguiram realizar o procedimento com a utilização indevida de documento de identidade

Nesta manhã, foram até a agência da Caixa no centro de Londrina e tentaram sacar o valor de R$ 2.200 reais que havia sido creditado em uma das contas da então beneficiária. Há indícios, também, de que os irmãos não registraram o óbito da mãe perante o Cartório de Registro Civil com o objetivo de continuar recebendo indevidamente quantia que ela tinha direito pelo INSS, o Paraná Previdência e o Ministério da Saúde.

Estima-se que o prejuízo causado aos órgãos mantenedores dos benefícios ultrapasse R$ 332 mil reais. Os investigados responderão pelo crime de estelionato, com pena que pode chegar a mais de seis anos de reclusão, e multa.

Tarobá News