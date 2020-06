Pensando em uma alimentação prática, logo nos vem a cabeça “fast-food”. Fast–food ou comida pronta é o nome dado ao consumo de refeições que podem ser preparadas e servidas em um intervalo pequeno de tempo. Alguns exemplos de comidas de fast–food são sanduíches, pizzas, batatas fritas, pastéis e etc.

Na correria do dia a dia falta tempo para as pessoas prepararem uma refeição rápida e saudável. Em um atendimento de consultório, uma da pacientes da nutricionista, relatou esta dificuldade e disse que precisava de alguém que facilitasse este processo para ela.

Surge então a Doutora das Frutas, uma empresa de legumes, verduras e frutas processadas, prontas para consumo. “Uma paixão que tomou conta do meu coração e de meu esposo e sócio Gilian Henrique Vaz“, informou Jaqueline ao Portal Cambé.

Com o conhecimento em Nutrição, ela garante uma vida prática e saudável para seus clientes facilitando a vida das famílias, sem sair da dieta e sem sair do conforto do seu lar, pois a Doutora das Frutas entrega a domicílio. Assim, faz com que as pessoas passem menos tempo preparando e mais tempo degustando.

Se você ainda não conhece os produtos siga no Instagram: @jaque.carvalhovaz e fique ligado nas novidades, ou entre em contato pelo Whatsapp (43) 99638-1963 ou (43) 99863-4281.