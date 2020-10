Socorristas do Siate foram acionados para atender duas mulheres que ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um caminhão na tarde desta terça-feira(13), na Rodovia Melo Peixoto -BR- 369 , entre Cambé e Rolândia.

De acordo com informações, o carro estava trafegando pela rodovia sentido Rolândia quando um caminhão carregado com melancias ao fazer a conversão no trevo de acesso a estrada colheu o veículo.

Várias viaturas do Siate foram para o local. A condutora e a passageira do veículo tiveram ferimentos consideráveis, o motorista do caminhão não se feriu.