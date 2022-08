Duas mulheres são executadas a tiros dentro de casa próximo do Parque de Exposição Ney Braga

Duas mulheres foram baleadas e mortas na noite desta sexta-feira (19), no bairro Jardim São Francisco, em Londrina, no norte do Paraná. O duplo homicídio aconteceu por volta das 23h30 na rua do Aço com Alumínio, na região oeste da cidade.

As duas vítimas, identificadas como Anali Franciele Cezario Generoso Gonçalves, 34 anos e Mayara Gerdino Bena de 32 anos, foram atingidas por tiros de pistola calibre 9 milímetros na cabeça e na nuca. Conforme apurado pela reportagem, uma das vítimas foi morta na cozinha e outra na sala da casa.

De acordo com a Polícia Militar, os disparos foram efetuados por dois indivíduos encapuzados que invadiram o local após pularem o muro da residência.

As mulheres não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. No local não foram encontrados indícios de que os autores pudessem ter matado para roubar, haja visto que nas vestes de uma das vítimas havia uma quantia em dinheiro. A suspeita da polícia é de que a morte de ambas as vítimas que eram já eram conhecidas no meio policial seja em decorrência de um possível acerto de contas. Ambas tiveram os maridos assassinados tempos atrás em Ibiporã.

Os corpos de Anali e Mayara foram recolhidos e encaminhados ao IML.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Londrina, sob o comando do delegado João Batista dos Reis.

LONDRINA NEWS