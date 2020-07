Um acidente de trânsito aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (17/07), por volta das 11h15, na Rua Carajás no Jardim Tupi em Cambé.

De acordo com as informações, um veículo VW/FUSCA 1500 de cor azul trafegava pelo endereço acima mencionado quando o condutor do carro perdeu o controle da direção e acabou batendo em um poste iluminação pública.

As vítimas, J. R. F. do sexo masculino de 72 anos e uma adolescente de 14 anos, que sofreram apenas ferimentos considerados leves, foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passam bem.