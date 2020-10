Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (27/10), por volta das 16h25, na Rua Rio Grande do Norte no Centro de Cambé.

De acordo com as informações, dois veículos, um VW/PARATI 1.6 de cor cinza e um GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE de cor prata acabaram colidindo-se.

Com o impacto, P. C. S. D. C. do sexo feminino de 43 anos, sofreu ferimentos considerados moderados e M. H. também do sexo feminino de 60 anos, sofreu ferimentos considerados leves.

As vítimas foram atendidas pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, elas passam bem.