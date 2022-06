Duas pessoas morrem em acidente na PR-445 em Cambé

Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da madrugada deste sábado (25/06), por volta das 4h50, na Rodovia PR-445, próximo do Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com as informações, uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ESD de cor preta, trafegava pela rodovia quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu no meio-fio, em seguida colidiu contra o guard-rail e um poste. Além do motociclista, estava também um garupa.

Os Socorristas do Siate e do Samu desclocaram até o local do acidente, mas os dois rapazes já estavam em óbito.

O corpo das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.