Duas pessoas são presas e 40 Kg de entorpecentes são apreendidos por policiais do 15° BPM em Rolândia e Cambé

Na noite desta terça-feira (29/12), policiais militares da ROTAM do 15° Batalhão de Polícia Militar, pertencente ao 2° Comando Regional de Polícia Militar, realizaram a prisão de duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas em Rolândia. No total, foi apreendido 38,2 Kg de maconha, 1,2 Kg de cocaína e 700 g de crack, sendo que parte dos entorpecentes estava numa residência no município de Cambé.

De acordo com o relato, um veículo suspeito foi abordado no bairro Perazolo, em Rolândia, e com o condutor foi localizado quase R$ 3 mil, cuja procedência não soube informar. Ao ser questionado, ele admitiu que vinha da cidade de Cambé e o dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes. Na residência onde foi feita a venda foi localizado 3 Kg de maconha e uma mulher foi presa.

Com a informação do local onde o restante dos entorpecentes estava homiziado, os policiais fizeram diligências em Cambé com auxílio da equipe do serviço de inteligência do 15° BPM. Em um domicílio restou localizado o restante da droga. O proprietário da residência, informado ser o comparsa do indivíduo preso, não estava no local.

Comunicação Social da Polícia Militar