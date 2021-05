Dan Moura e Bruno Ramos são os nomes por trás do projeto KOF. A dupla de dj lançou em março a música ‘Dancing’ que está disponível em todas plataformas digitais e já faz parte de varias playlist oficiais do spotify como a “Dance Paradise” (Maior playlist de música eletrônica do Brasil), além de outras como a playlist ‘top 50’ da Green Valley (Club número 1 do Mundo).

