Durante a Operação Atroz e Irmandade, a Polícia Militar de Cambé através da equipe ROTAM dos Soldados Ferreira Lima e Moraes sob o comando do Soldado Foglie, prenderam no início da manhã desta quinta-feira (13/02), na Rua João Rodrigues dos Santos, no Conjunto Habitacional Ulysses Guimarães, um homem de 60 anos com mandado de prisão relacionado ao crime de tráfico de drogas.

A operação da PM foi deflagrada em quatro estados do Brasil com foco em Londrina, onde nove pessoas acabaram detidas, nesta quinta. A operação conjunta, que ocorreu, simultaneamente, tinha mandados a serem cumpridos nos municípios de Londrina, Cambé, Itambaracá, Jaguapitã, Apucarana, Rolândia, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, Andirá, Faxinal, Borrazópolis, Sertanópolis, Piraquara, Rondonópolis (MT), São Paulo (SP) e Lagoa da Pedra (MA).

De acordo com a PM, a investigação em torno da quadrilha que agia no Paraná e em São Paulo, já durava cerca de um ano. Ao todo, foram presas 20 pessoas, em 16 cidades, que praticavam crimes como tráfico de drogas, roubo a mão armada e até assassinato. Alguns presos, que já estavam em cadeias, receberam voz de prisão novamente. Além do Paraná, foram detidos suspeitos em São Paulo, Mato Grosso e Maranhão.

O homem preso no Conjunto Ulysses Guimarães foi entregue na Delegacia de Polícia de Cambé onde encontra-se a disposição da Justiça.