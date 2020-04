Dois microempresários de Cambé, proprietários do Marcelo’s Restaurante e do Boca Cheia Quituteria, se mobilizaram para arrecadar e distribuir marmitas para caminhoneiros durante o período de pandemia do novo coronavírus. A entrega foi feita na BR-369 entre Cambé e Rolândia, e contou com a ajuda de vários amigos e familiares, que auxiliaram na sinalização e entregas no local.

Segundo os voluntários, foram entregues mais de 250 marmitas que encerrou neste sábado (04/04). Marcelo e Marlice, amigos de longa data, tomaram a iniciativa de realizar esse trabalho social e conseguiram muitas doações para que esse projeto fosse concretizado com sucesso.

Um dos voluntário na ação, conta que o movimento foi pensado para auxiliar os motoristas, que não estão tendo onde se alimentar com restaurantes fechados na pista, por causa do novo coronavírus.

“Por mais que toda essa situação prejudique economicamente a todos nós comerciantes, não podemos esquecer de quem está lá fora ajudando o país andar. Então decidimos juntos sairmos da comodidade de nossos lares e fazermos um pouco por eles, que tem dinheiro mas não tem onde se alimentarem e aprendemos que juntos somos mais fortes, e que no final, o amor ao próximo nos ajuda a enfrentar com mais leveza as dificuldades”, disse Marcelo ao Portal Cambé.

Os dois voluntários agora pretendem doar cestas básicas para as pessoas que forem demitidas de seu trabalho. Mas, para que o projeto dê certo, eles contam com a ajuda da população.

Quem desejar colaborar doando alimentos para compor as cestas básicas, poderá entrar em contato pelos telefones abaixo.

Marcelo – (43) 9.9196-3486

Marlice – (43) 9.9625-5029