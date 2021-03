Economize água e tempo e tenha com você uma ferramenta que te une à alimentação saudável!

Quantas vezes nos flagramos afirmando: “Não tenho tempo para comer, para comer de forma saudável”? Muitas vezes, certo? Mas a Coluna Bonita Ideia te lembra que existem ferramentas que podem colaborar de forma direta com novos hábitos, como por exemplo, comer de forma muito mais saudável!

Estamos falando da Doutora da Frutas, que atua em Cambé ofertando frutas e legumes já higienizados, lavados e fracionados. Além dos sucos naturais e seus mix de sucos detox!

Após descobrir a Doutora das Frutas, a Coluna Bonita foi conversar com a idealizadora da marca, a nutricionista Jaque Carvalho Vaz, que nos contou sobre a origem do nome da empresa e as reais vantagens de consumir seus produtos. “Esse nome “Doutora das Frutas” vem da razão de que ofertamos muitas opções de produtos e sucos que proporcionam unicamente saúde e bem-estar, já que não contam com adição de açúcar ou conservante, são produtos completamente naturais”.

Outra vantagem ofertada por Jaque e sua equipe, é a economia no tempo e com a água que as pessoas ganham, consumido os produtos citados. “Estimamos que as pessoas que consomem os sucos naturais prontos, as frutas cortadas, e os legumes já fracionados, ganhem mais de 40 minutos nos dias em que consomem nossos produtos, pois não precisam se preocupar e executar a lavagem, ou seja, a manipulação dos alimentos”.

Ainda de acordo com a Doutora da Frutas, além de ofertar praticidade, a Empresa oferece também segurança para as pessoas que escolhem seus produtos. “Eu sou apaixonada por meus produtos por que trago saúde e praticidade para as pessoas, além, claro, de segurança alimentar, pois, por ser nutricionista sei bem quais frutas, legumes e sucos são adequados para consumo “.

DICAS PARA A REFEIÇÃO MAIS IMPORTANTE DO DIA

Segundo Jaque Vaz, ter em casa frutas frescas, colabora muito para um café da manhã saudável e energético. “Como é a refeição mais importante do dia, tem que ser completo, com 1 porção de carboidrato (que podem ser 2 fatias de pão integral), 1 porção de proteína (que no caso, pode ser 1 fatia de queijo minas), 1 porção de frutas (que no caso indico consumi-la com semente de linhaça, chia ou aveia), pois são ricos em fibras e ajudam a diminuir a glicose que vai para a corrente sanguínea”.

E quando questionada sobre o adorado “pingado” (café com leite) tão consumido no café da manhã, Vaz conta qual a maneira ideal de consumir essa bebeida. “O pingado, segundo alguns levantamentos, é a bebida preferida de todo brasileiro, geralmente indico que seja adoçado com açúcar mascavo ou demerara, caso a pessoa não seja diabética. O leite pode usar o normal (leite de vaca), desde que o contexto da alimentação seja balanceado”.

“Até com as frutas é preciso medidas, e optar por frutas fracionadas ajuda e muito no balanceamento das refeições”, finaliza a Doutora das Frutas de Cambé.

Saiba mais sobre essa marca que colabora para a saúde: @doutora.das. frutas

Contato (telefone e Whatsapp): (43) 9 9638-1963.