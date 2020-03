A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade (PROEX) da UEL divulgou nesta sexta-feira (20) edital para contratar 69 bolsistas dentro do Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do novo Coronavírus, desenvolvido pelo Governo Estadual – SETI e Fundação Araucária. Confira EDITAL PROEX 23/2020 UEL PELA VIDA E CONTRA O CORONAVÍRUS (CHAMADA PÚBLICA 09/2020- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA).As oportunidades são para profissionais das áreas de Enfermagem, Medicina, Técnicos de Enfermagem ou ainda para estudantes de Enfermagem no último ano e estudantes de outras áreas da saúde que estejam nos dois últimos anos de graduação. A seleção será mediante ordem cronológica de inscrição. As inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (20) – INSCRIÇÕES. Os interessados devem apresentar documentos exigidos em versão digital, comprovando vínculo como estudante de graduação ou pós-graduação ou formação e situação junto ao Conselho Profissional, conforme a vaga. O edital prevê que o bolsista desenvolva um plano de atividades de extensão, com observância da carga horária exigida. Os bolsistas apresentarão relatórios mensais das atividades.As bolsas serão custeadas durante os próximos quatro meses, com possibilidade de prorrogação dos contratos por mais quatro meses. Os selecionados deverão atuar em Centrais de Informação (Call Center); junto ao monitoramento do fluxo de pessoas nas divisas rodoviárias do estado e orientando a população junto às Regionais de Saúde. O valor total do investimento é de R$ 444 mil.Grupos de Ação – Para a ação extensionista de Call Center, a equipe de atendimento será composta de até três orientadores bolsistas e até 12 estudantes da área de saúde, que deverão dar orientações via telefone ao público em geral acerca da prevenção, cuidados e combate ao novo coronavírus.Os orientadores do atendimento devem ser professores UEL ou alunos regularmente matriculados em cursos de Pós-Graduação Stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área de saúde, ofertados pela UEL. O valor mensal da bolsa paga ao Orientador do atendimento em Call Center será de R$ 1 mil, para carga horária de seis horas diárias e 30 horas semanais.Os estudantes bolsistas devem ser alunos regularmente matriculados nos dois últimos anos em curso de graduação na área de saúde em qualquer instituição de ensino superior do Estado do Paraná, públicas, privadas ou confessionais. O valor mensal da bolsa paga ao estudante bolsista será de R$ 800, com carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais em atividades presenciais na central de atendimento.Já o trabalho nas divisas rodoviárias do Estado do Paraná terá o objetivo de monitorar a entrada e da saída de pessoas, a ser desenvolvida nos postos de atendimento da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR). As equipes serão compostas, no total, de até 12 bolsistas enfermeiros, bem como por 12 bolsistas de apoio aos enfermeiros, que deverão monitorar as condições de saúde de pessoas que estejam transitando pelas divisas rodoviárias do Estado do Paraná.Os bolsistas enfermeiros serão encarregados de monitorar as condições de saúde de pessoas que estejam transitando pelas divisas. O valor mensal para os bolsistas enfermeiros será de R$ 1,5 mil em regime de 12 horas de atividades por 36 de descanso, em escala a ser fixada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Já os bolsistas de apoio aos enfermeiros receberão bolsa de R$ 1,2 mil, também em regime de 12 doze horas por 36.Já para atuação junto às Regionais de Saúde, o edital abre oportunidades para seis bolsistas médicos, 12 bolsistas enfermeiros e 12 bolsistas auxiliares de enfermagem, que deverão atuar em ações de prevenção, cuidados e combate ao Coronavírus junto a Unidades de Saúde. Os médicos receberão R$ 4 mil para 20 horas semanais. Os enfermeiros receberão R$ 2 mil para carga horária de oito horas diárias e os auxiliares terão direito a bolsa de R$ 1,5 mil mensais.