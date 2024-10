Eleições Municipais de Cambé são marcadas por tranquilidade e renovação na Câmara de Vereadores

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

As eleições municipais de Cambé, realizadas no último domingo, foram acompanhadas de perto por toda a comunidade, com destaque para a reeleição do prefeito Conrado Scheller, que obteve uma expressiva vitória com mais de 73% dos votos. O processo eleitoral, supervisionado pelo juiz eleitoral Dr. Ricardo Luiz Gorla, ocorreu de forma tranquila, com poucos incidentes, conforme relatado pelo magistrado em entrevista concedida após a apuração dos votos.

Segundo Dr. Gorla, a eleição transcorreu de forma ordenada, sem grandes problemas técnicos, exceto por uma única urna que apresentou dificuldades. As filas nos locais de votação fluíram rapidamente, e todo o processo foi conduzido com eficiência pela equipe do cartório eleitoral de Cambé, liderada por Camila Garcia, chefe do cartório, e por outros colaboradores, como escrutinadores e policiais. O juiz destacou ainda o trabalho prévio de preparação conduzido pela Dra. Luciene Zanetti, que, por motivos pessoais, não pôde estar presente no dia da eleição.

Apesar da tranquilidade geral, houve registros de boca de urna, prática proibida, que resultou na detenção de uma candidata a vereadora. Dr. Gorla ressaltou que todas as denúncias feitas durante o processo eleitoral serão devidamente investigadas, e aqueles que forem comprovadamente envolvidos em práticas ilícitas enfrentarão as consequências legais.

Um ponto de destaque foi a rápida apuração dos votos. Às 18 horas, 100% das urnas já haviam sido contabilizadas, mas o trabalho continuou com a organização dos boletins de urna e das atas. Além da reeleição do prefeito Conrado Scheller, a eleição trouxe uma renovação de 50% na Câmara de Vereadores, com a eleição de três mulheres, fato inédito nas últimas eleições de Cambé.

O juiz Gorla também comentou sobre a alta abstenção, com cerca de 27% dos eleitores não comparecendo às urnas, um número considerado elevado. Dos 76.566 eleitores aptos a votar, 20.038 não participaram do processo eleitoral.

Após a apuração, o trabalho da Justiça Eleitoral continua com a análise de eventuais processos e denúncias relacionadas à campanha. A proclamação oficial dos eleitos marca o fim de uma etapa, mas os esforços da equipe eleitoral ainda seguirão pelos próximos dias.