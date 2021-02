Elenco principal do Londrina se apresenta para a disputa do Campeonato Paranaense

Tubarão inicia a preparação para a disputa da competição, que começa dia 28. Primeiro desafio é contra o Maringá FC no Estádio do Café

A equipe principal do Londrina Esporte Clube se reapresenta às atividades na manhã desta segunda-feira (1). Depois de conquistar o acesso à Série B nacional, o Tubarão se prepara agora para a disputa do Campeonato Paranaense de 2021. O primeiro desafio é contra o Maringá FC, no dia 28.



Reapresentação que seguirá protocolos de segurança, devido à pandemia causada pela Covid-19. Às 10h da manhã, o grupo se apresenta em um hotel de Londrina. No estabelecimento, está reservado um espaço específico para que os atletas e estafe do clube sejam submetidos aos testes com a equipe médica do clube e laboratório especializado, para identificar a presença ou não do vírus.



Após a divulgação do resultado, o atleta ou colaborador que não estiver com a Covid-19 poderá acessar o CT da SM Sports ainda na segunda-feira, no período da tarde. Quem estiver infectado com o novo coronavírus inicia imediatamente o período de isolamento e acompanhamento médico, que ocorrerão fora do CT.



A primeira sessão de treinos está prevista para a manhã de terça-feira (2), no CT da SM Sports. A partir daí, o elenco começa a programação que vai preparar o Alviceleste para a busca pelo quinto título Estadual.

