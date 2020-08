Pouco tempo após lançar o programa Vitta Med Club que proporciona saúde acessível para funcionários de pequenas e médias empresas, a Atend Já Franchising, atendendo a pedidos, acaba de anunciar o lançamento de uma solução para pessoa física com o mesmo nome.

O Vitta Med Club é um cartão de benefícios que oferece consultas e exames em condições bastante acessíveis para pessoas que não conseguem manter o alto custo de um plano de saúde.

O programa não é plano de saúde. Na verdade, é uma excelente alternativa para quem não possui um.

As vantagens englobam uma série de benefícios como seguro diária de internação hospitalar, consultas com retorno à partir de R$ 39,00, seguro de vida e auxílio funeral e desconto de até 40% em medicamentos. O portador do cartão também conta com uma rede de mais de 3.000 parceiros pelo Brasil com descontos de até 50% em óticas, academias, lazer, educação, gastronomia entre outros.

Diferente de outras iniciativas similares, o programa Vitta Med Club oferece aos usuários um cartão virtual que fica armazenado no aplicativo que também lista toda a rede de parceiros conveniados com seus respectivos descontos. O app pode ser baixado logo após a assinatura do contrato.

Para aderir ao programa o interessado pagará um mensalidade de R$ 39,00 e pode contratar o serviço pelo site www.vittamedclub.com.br ou pela rede de atendimento.

Por enquanto, o Vitta Med Club só estará disponível nas cidades que possuem uma franquia da Clínica Atend Já. Atualmente são 10 unidades: Londrina, Cambé, Hortolândia, Manaus, Vitória, Franco da Rocha, Botucatu, São Paulo, Campinas e Ceilândia.

Rua França, 538 – Centro – (43) 3035-1635