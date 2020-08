A cidade de Cambé possui uma clínica completa, com médicos que atendem o paciente de forma humanizada, consultórios climatizados, estacionamento próprio, equipamentos modernos e o melhor, oferecendo saúde de qualidade ao alcance de todos.

Equipamentos modernos

Na Clínica Atend Já você conta com a praticidade de ter consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem em um só local a preços justos.

Não é plano de saúde. O paciente paga somente pelos serviços que usar e tem o seu problema resolvido de forma rápida e humana.

Nossa proposta de trabalho consiste em dar às famílias sem acesso ao sistema de saúde, serviços médicos de qualidade a preços muito acessíveis.

São consultas médicas de diversas especialidades com excelentes médicos, em consultórios próprios e climatizados. Tudo para a maior comodidade dos pacientes.

Oferecemos: Consulta Online, Exame Toxicológico, Consulta Médica, Check Up Cardíaco, Check Up Ginecológico, Pacote Pré Natal, Pacote Fisioterapia, Check Up Urológico, Medicina do Trabalho, Cirurgia Vascular, Dermatologista, Endocrinologista, Fisioterapia, Gastroenterologista, Geriatra, Ginecologista, Nefrologista, Neurologia, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Psicóloga, Psiquiatra, Reumatologista, Urologista, Exames de Laboratório, Exames de Imagem, Clínico Geral, Cardiologista, Angiologista e Proctologista.

📞 Ligue Agora para agendar sua consulta, fazer seu orçamento ou tirar suas dúvidas.



☎️ (43) 3035-1635

📱 Whats: https://bit.ly/2Ees3bH*



📍 Rua França 538, Centro de Cambé



🖥️ www.atendja.com.br