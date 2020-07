O homem suspeito de efetuar disparo na cabeça da adolescente de 13 anos no Bratislava na madrugada do último domingo, se apresentou na Delegacia de Cambé. De acordo com a Polícia Civil, ele prestou informações de sua parte e foi liberado na sequência.

A menor, que encontra-se internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico, ainda está com o projétil em seu crânio. Segundo relatos, a mãe da vítima está presa por crime relacionado ao tráfico de entorpecentes.

A adolescente, ao tentar impedir que sua irmã fosse agredida pelo suposto autor, acabou sendo alvejada na cabeça. Os Socorristas do Siate prestaram o primeiro atendimento à vitima. A polícia judiciária está investigando o caso.