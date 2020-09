Na noite desta sábado (19), por volta das 20h30min, uma equipe policial-militar da ROTAM da 3ª Cia. PM do 5º BPM, em patrulhamento pelo Bairro Miguel Petri a fim de verificar denúncia que indicava que no local havia um foragido da justiça que transitava pela rua portando uma arma de fogo, veio a se deparar com dois indivíduos em atitude suspeita.

Esses homens, ao visualizarem a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga para o interior de uma residência com objetos em suas mãos, não acatando as ordens de parada emanadas pelos militares estaduais.

No interior da casa houve o confronto armado com um dos suspeitos, que portava um revólver calibre .38, sendo o uso da força letal imprescindível por parte dos policiais militares em razão da iminente e injusta agressão existente. Cessada a resistência, foi acionado o suporte médico para o autor; sendo que compareceram ao local o Corpo de Bombeiros e o SAMU e, posteriormente, constataram o óbito do indivíduo.

O segundo suspeito conseguiu empreender fuga pelos fundos da residência e, após a equipe realizar buscas pelo local que esse indivíduo havia percorrido, encontraram uma sacola contendo porções de maconha, totalizando 1,350 kg. Compareceram ao local, além do Corpo de Bombeiros e SAMU, a Polícia Científica, Polícia Civil e IML, sendo realizados os procedimentos cabíveis.

Foi apreendido, portanto, com o abordado, um revólver de marca Taurus, calibre .38, com 6 munições, uma capa de colete e 1,350 kg de maconha; os quais foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.

O indivíduo suspeito foi identificado como um homem de 26 anos, evadido da Cadeia de Ibiporã, contra o qual existia um mandado de prisão em aberto e com indicativo criminal por homicídio, entre outros crimes.

Comunicação Social 5º BPM