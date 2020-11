O Natal será diferente! Muitas famílias falam em reunir poucas pessoas para a tradicional Ceia de Natal, algumas até, cogitam se encontrar apenas por videoconferência! Mas as compras de final de ano não parecem estar ameaçadas, não! Pelo menos, é o que mostra dados colhidos por uma pesquisa feita em vários países durante junho e julho deste ano, em meio a pandemia de Covid-19.

Segundo a empresa de marketing digital Rakuten Advertising, organizadora da pesquisa, que chegou a entrevistar mais de oito mil pessoas de diversos países- incluindo 1mil brasileiros-, a reabertura do comércio e a retoma dos negócios, fará com que o comportamento do consumidor no Natal de 2020 não seja muito diferente do ano passado.

O estudo indica que 87% dos entrevistados (8 mil pessoas) devem ir às compras. E mostra também que 70% dos consumidores em todo o mundo não planejam deixar de comprar para as festas de final de ano. Em vez disso, os consumidores afirmam que priorizarão quem vão presentear!

Para saber como anda a expectativa de vendas e movimento do comércio em Cambé, conversamos com o presidente da ACIC-Associação Comercial e Empresarial de Cambé, Pedro Mazei. “Depois do distanciamento social contra a pandemia, que manteve as portas dos estabelecimentos fechados por longos períodos, o varejo aposta suas fichas no período natalino para recuperar ao menos, parte das vendas perdidas. Não existe, porém, consenso sobre qual pode ser o resultado. Há quem acredite em uma demanda criada por parte das famílias que não perderam renda em meio à pandemia e poderá dar uma aquecida nas vendas de fim de ano. Há também quem acredita que muitas famílias estão ansiosas para se reunirem após meses de distanciamento, o que pode ajudar nas vendas, nos seguimentos de decorações, alimentos e presentes”.

Ainda de acordo com Mazei, não se sabe qual será o comportamento do cambeense em relação ao consumo no final de ano, mas sabe-se que prestigiar o comércio local é uma ação que só tem a beneficiar a cidade e os munícipes. “Neste ano, não se sabe ainda exatamente como o consumidor vai se comportar. Mas é importante frisar que Cambé oferece muitas opções de compras, marcas e serviços. Prestigiar o comércio local é ter ciência de que estamos investindo na cidade”.

CAMPANHA DE NATAL TAMBÉM SERÁ DIFERENTE :

Segundo a ACIC, por conta do protocolo imposto por diferentes órgãos reguladores, neste ano a Campanha e Ação de Final de Ano, organizadas pela ACIC em Cambé terá foco na decoração e implementação do clima natalino na cidade, sem a vinda do Papai Noel. “Em virtude das limitações impostas pelos atuais protocolos de combate ao Corona Vírus, Covid-19, ficamos impedidos de realizar nossas tradicionais ações e promoções que movimentam as nossas forças produtoras e a economia local nas festividades de final de ano. Em face desta triste situação, nunca vivida antes, a ACIC idealiza a Campanha DECORAÇÃO NATALINA, DESTAQUE EM CAMBÉ, que visa incentivar os lojistas a decorarem seus estabelecimentos e vitrines, criando o clima natalino e deixando o ambiente atrativo”.

A ACIC comunicou ainda que vai incentivar as lojas por meio de uma ação interativa. “Para impulsionar as vendas no comércio local, também realizaremos a promoção com os cupons premiados. O comerciante que quiser participar, deverá enviar via WhatsApp (número da ACIC (43) 9 9836-6578) uma foto de seu estabelecimento/vitrine decorados, para serem divulgadas nas mídias sociais da ACIC (Facebook e Instagram). A loja participante que tiver a foto mais curtida, receberá um Vale Compras de R$ 300,00 para sortear entre seus clientes, e terá direito a destaque nas mídias sociais da ACIC, além de menção honrosa. O sentido é envolver a cidade e a comunidade no clima do Natal, com fé e esperança”

Gostou? Uma Bonita Ideia incentivar a decoração Natalina em Cambé! Comerciante, se você se interessou, entre em contato com a ACIC e saiba mais detalhes sobre a Campanha “DECORAÇÃO NATALINA, DESTAQUE EM CAMBÉ”.

SERVIÇO

Início: 07 de dezembro (segunda-feira)

Término: 21 (segunda-feira)

Contato ACIC: (43) 3251-6361 /(43) 9 9836-6578