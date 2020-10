Dois homicídios foram registrados na cidade de Londrina em menos de 24 horas. No primeiro caso um homem foi assassinado a tiros dentro de uma residência na rua dos Médicos, no conjunto União da Vitória, zona sul de Londrina. Cláudio Gonçalves Ferreira, 54 anos, foi encontrado pelo filho deitado na cama com diversas marcas de tiros. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (27) em plena luz do dia.

Socorristas do Siate e equipe médica do Samu foram acionados, mas quando chegaram ele já estava sem vida. Segundo informações de populares, os assassinos teriam utilizado uma moto na fuga. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

Ferreira havia sido preso há muito tempo e não teria recebido ameaças. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso.

Rua dos Médicos – Jardim União da Vitória

O segundo aconteceu na esquina da Rua Gaturamo com a Rua Euzira Bittencourt Guedes no Conjunto Violin onde um homem morreu e outro ficou ferido na noite desta terça-feira (27) na zona norte de Londrina. Ainda não se sabe ao certo como tudo aconteceu, mas o carro em que eles estavam foi alvejado por vários tiros, o que, segundo a polícia aumenta a hipótese de execução e acerto de contas.

O homem identificado como Rogério Pereira Filho, de 22 anos, o ‘Rogerinho’, chegou a ser atendido pelos socorristas do Siate e uma equipe médica do Samu, mas não resistiu e morreu no local. Segundo a PM, que foi acionada assim que o crime aconteceu, ele foi alvo de mais de trinta disparos de arma de fogo, principalmente contra o rosto.

O outro homem que estava no carro, Valdenilson Ricci, foi baleado nas costas e encaminhado foi encaminhado, com vida, ao Hospital Zona Norte por populares, antes mesmo da chegada do socorro médico.

Os policiais levantaram que ambos têm passagem pela polícia. Nenhuma testemunha foi encontrada no local para comentar o crime.

A perícia foi acionada e recolheu os cartuchos e avaliou a cena. A Polícia Civil vai investigar o caso. O corpo foi encaminhado ao IML.

A Polícia Militar pede ajuda da população. Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato 181 – Disque-denúncia.

Rua Gaturamo com a Rua Euzira Bittencourt Guedes – Conjunto Violin

Com informações Tarobá News