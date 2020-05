Em pronunciamento na sessão de segunda-feira (11), o Vereador José Luis Dalto voltou a defender a criação, pelo Município de Cambé, de um Fundo para Valorização do Professor, Desenvolvimento e Autonomia da Escola, com o objetivo de captar e aplicar recursos públicos na implementação de políticas públicas e outras iniciativas destinadas a melhorar o nível da Educação Básica. Essa indicação foi apresentada em setembro do ano passado e o Vereador ainda aguarda uma resposta oficial do Executivo. É importante ressaltar que Projeto semelhante a esse já foi implantado em outros municípios com resultado surpreendente.

Para Dalto, que também é Professor Universitário e coordenador de cursos de pós-graduação, “neste momento único e tenso em que o Brasil adota medidas restritivas para evitar o contágio do Coronavírus, há oito semanas os alunos estão sem aulas, e os professores estão se desdobrando com criatividade e determinação para, de alguma maneira, preparar aulas, organizar o material de ensino e encaminhar aos alunos. É uma tarefa gigantesca que está sendo realizada com êxito, graças a abnegação dos nossos professores que merecem os nossos aplausos com louvor”.

Mas além do reconhecimento público, o Vereador volta a insistir na necessidade de valorização dos professores da Rede Municipal por meio do efetivo e merecido aumento salarial dessa categoria. “Infelizmente Cambé paga o menor salário da região para os nossos professores, algo em torno de R$ 1.500,00. É muito pouco. Os municípios vizinhos pagam mais, e é por isso que Cambé todo ano perde professores para outras cidades. Temos aqui uma excelente metodologia de ensino, mas sem a valorização dos nossos professores essa migração vai continuar”, lamentou.

Com a criação do Fundo para a Educação, o Vereador José Luis Dalto afirma que será possível promover o Fortalecimento Pedagógico, a Melhoria da Infraestrutura das Escolas e a sempre prometida Valorização do Professor. Os recursos para esse Fundo serão constituídos por transferências da esfera Federal, de receitas implementadas pelo Município (ISS do Nota Cambé, impostos do Distrito Tecnológico, valores de multas e outras fontes). A Secretaria da Educação será responsável pela gestão desse Fundo com destinação de 50% da receita para gratificações dos professores, 25% em programas de educação continuada e 25% para pequenas obras e melhorias nos prédios das escolas. “Precisamos inovar e investir para avançar na Educação. Não há outra saída”, conclui o Vereador Dalto.