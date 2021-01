Em um jogo de muita emoção Londrina vence o Remo e retorna a Série B

Com gol contra de Gilberto Alemão, Tubarão paranaense consegue o resultado no Mangueirão e conta com o tropeço do Paysandu diante do Ypiranga-RS; Mesmo com a derrota, Leão Azul está na decisão e espera pelo adversário do Grupo C

Com gol contra de Gilberto Alemão, Tubarão paranaense consegue o resultado no Mangueirão e conta com o tropeço do Paysandu diante do Ypiranga-RS; Mesmo com a derrota, Leão Azul está na decisão e espera pelo adversário do Grupo C.

Já o Londrina ficou em segundo no grupo e retorna a Séria B ainda no ano de 2021, o Brusque também já esta classificado, a ultima vaga será decidida amanhã entre Vila Nova, Santa Cruz e Ituano.

O Londrina entra agora em férias, com a reapresentação marcada para o dia 1º de fevereiro, quando o time se prepara para o Campeonato Paranaense 2021. A estreia no estadual está marcada para 28 de fevereiro, contra o Maringá, no Estádio do Café.