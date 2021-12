EMOCIONANTE – Bombeiro de Cambé salva vida de cachorro em parada cardiorrespiratória

O cãozinho estava com a cabeça presa em um tubo de ferro. O dono do animal, ainda tentou tirar a cabeça do mesmo utilizando óleo de cozinha mas não teve sucesso, já que o tubo estava enferrujado.

O Portal Cambé é um canal de informações, notícias e utilidade pública. Em meio a tantas matérias, existe aquela matéria que emociona e chama muita atenção, como é o caso desta ocorrência.

Um rapaz levou o seu cachorro ao Quartel do Corpo de Bombeiro de Cambé para tentar salvar a vida do animal durante a manhã desta quarta-feira (08/12), por volta das 10h30.

Após conseguir extrair o animar do tubo, já em parada cardiorrespiratória, Menezes realizou duas ventilações boca a boca no cachorro e compreensão e acabou salvando a vida do cãozinho.

Veja no vídeo abaixo o momento do salvamento.