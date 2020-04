Calçadas vazias, portas fechadas, trânsito inexistente, este é o cenário nas cidades -grandes e pequenas- visto por quem precisa sair de casa para trabalhar…Mas todos nós: empregados, patrões, concursados, empreendedores, trabalhadores informais PRECISAMOS ATUALIZAR NOSSA DISPENSA, PRECISAMOS PODER TER COMIDA EM CASA…Com isso, vamos destacar aqui alguns negócios locais, mostrando a você como é valoroso o trabalhador local!

Uma microempresária que teve sua rotina alterada completamente é Aline Mengue. Aline que trabalha em uma loja de lingerie, atua também como artesã. Sua atividade é customizar alças de sutiãs, acessórios que já são vistos como parte do vestuário. “Comecei a bordar e personalizar alças de sutiãs para vender na loja que atuo, mas os pedidos são constantes. As pessoas pedem e sabem que esse detalhe muda completamente uma roupa”.

Aline Mengue, lembra que a lingerie continuará sendo vista como parte do look no inverno “Investir em acessórios, te diferencia, destaca sua roupa por mais clássica ou básica que ela seja”.

Vamos mostrar no Instagram @bonitaideia como usar certinho essas alças!

Para encomendar as alças de Aline Mengue, chamar no Whatsapp: (43)9 9813-4466

Outra empreendedora local que continua atuando mesmo com o funcionamento atípico das empresas, é Aline Côrrea, a Aline dos Bolos. Suas delícias são concorridas e ela oferece grande variedade de bolos e doces gourmet!

Para a Páscoa, celebrada no próximo dia 12, Aline Côrrea está preparando delícias e aceita encomendas até esta quinta-feira (09)!

Dê uma olhada na estrela de suas produções para a Páscoa: Bolo Mesclado (massa branca com delicioso creme belga, com cobertura de marshmallow e chocolate). Essa peça conta com 2.5 kg e vem gelado!

Ah, ela aceita pagamento no débito e crédito. Para encomendas: 9 9868-0050.

E, gente ,o Governo Federal criou uma plataforma com dicas, indicações e recursos de auxílio para o empresário, seja ele pequeno, médio ou de grande porte! O site direciona o empresário às ações de ajuda governamental!

Vamos nos munir de informação e apoiar o Brasil?!

Acesse: https://gov.br/vamosvencer

Gostou deste incentivo?! Quer ver marcas autorias por aqui?!

Mande mensagem para Bonita Ideia: 9 9954-5270.