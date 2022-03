Empresa de Londrina-PR recepciona autoridades municipais de Cambé-PR para apresentar seu novo produto.

Nossa cidade está crescendo e atraindo novos investidores a cada ano, com empresas, indústrias e todos os tipos de investimento. Um exemplo disso é a Dancon Empreendimentos que trouxe para Cambé um empreendimento residencial focado na tecnologia dentro e fora dos apartamentos, simbolizando o avanço tecnológico da cidade.



O empreendimento chamou tanto a atenção que até nossas autoridades municipais foram conhecer. O secretário de governo Frederico Fabiano Ferreira, o diretor do departamento de análise de projetos Luiz Fernando Nascimento Benek e sua esposa, o secretário de obras Manoel Cicero dos Santos e o prefeito Conrado Scheller se encantaram com a modernidade do projeto e dos apartamentos na visita que realizaram.



O Smart 412 é o mais novo empreendimento da Dancon Empreendimentos e fica localizado no centro de Cambé, mais precisamente na rua Barão do Rio Branco, 412. O produto conta com 54 apartamentos e se destaca pelo seu conceito tecnológico, e segundo a própria empresa “Smart é escolher viver com autenticidade e qualidade. Encurtar distancias e ampliar o tempo para viver por completo todas as experiências em um único lugar: seu lar!”



A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889