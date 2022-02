Empresa na área central de Cambé abre processo seletivo para contratar mais de 30 costureiras

Com o intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Profissionalização de Cambé, uma empresa do ramo têxtil, situada na área central do município, admite quase 50 novos profissionais no seu quadro de funcionários.

O grupo opera com sede própria no município e está em busca de 34 costureiras com ao menos 12 meses de experiência na função, três passadeiras de roupa com mesmo tempo de atuação anterior no cargo e 18 auxiliares de costura, que, com exceção de uma vaga, também exige que o candidato tenha atuado por pelo menos um ano no cargo. Há, ainda, uma oportunidade para o profissional interessado em executar trabalhos em limpeza e serviços gerais.

Os candidatos devem enviar o currículo com o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) para o endereço de e-mail sinecambe@gmail.com. A equipe da Agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine) reforça que o número do CPF não pode deixar de ser informado.

O secretário municipal do Trabalho José Aparecido Rolim observa que o número de vagas é expressivo e pode fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas em situação de desemprego.

Sobre a empresa

O grupo que oferece as vagas é atuante na região há seis anos e aposta na inauguração de uma nova unidade que prestará serviços de confecção.

De acordo com o empresário Hamilton Lima Júnior, sócio da empresa, a expectativa é conquistar profissionais qualificados. “Buscamos ajuda da Secretaria do Trabalho para nos ajudar nessas contratações porque a gente tem a intenção de começar nossas atividades já em março. E, quanto antes a gente conseguir essas contratações, é ótimo para nós e para as pessoas que vão estar empregadas”.