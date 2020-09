Pelo quarto ano consecutivo, a Magrass realiza uma ação nacional para conscientizar sobre os males da obesidade para a saúde. Neste ano, em decorrência ao novo coronavírus, o evento será online e contará com palestras com foco em assuntos relacionados à saúde.

O evento acontecerá do dia 07 a 11 de setembro. Serão cinco dias de abordagens com temas nas áreas da nutrição, medicina, psicologia e comportamento. O tema principal desta edição é “Comece por você!”, incentivando a mudança de hábitos como forma de autocuidado.

O evento é aberto ao público e para participar, basta se inscrever pelo link: https://www.magrass.com.br/semana-nacional-magrass/. Confira na programação os temas que serão abordados pelos especialistas:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL:

PRÉ-EVENTO – 02/09 – 19h

O que te impede de mudar? Identifique o que é preciso priorizar para cuidar mais de você e da sua saúde. – Gislaine Cobianchi – Psicanalista, farmacêutica, Coach e franqueada Magrass Paranavaí/PR e Gabrielle Santini – Nutricionista Magrass Franchising.

07/09 – 20h

Nutrição e saúde mental, com Roberta Carbonari – Nutricionista e consultora Magrass.

08/09 – 20h

Transtornos de ansiedade e depressão e a relação com o sobrepeso, Gislaine – Psicanalista, farmacêutica, Coach e franqueada Magrass Paranavaí/PR.

09/09 – 20h

Como criar uma rotina de cuidados com a pele, com Fernanda Chauvin – Farmacêutica – Bioquímica pela USP, especializada em Cosmetologia, Homeopatia e Dermatocosmética.

10/09 – 20h

Hábitos de vida – Como ajustar sua rotina alimentar para ter mais saúde, com Dr. Paulo Muzy – Nutrólogo e consultor Magrass.

11/09 – 20h

Autoestima e confiança – O segredo das mulheres de sucesso – Nelma Penteado – Coach, especialista em empoderamento feminino e relacionamentos.

No Brasil, 55,7% da população está em sobrepeso e 19,8% está obesa, segundo o Ministério da Saúde. A alimentação e o sedentarismo estão entre os principais motivos para o aumento destes números. O excesso de peso acarreta o surgimento de diversas doenças como diabetes, hipertensão, pode comprometer o funcionamento do fígado e até mesmo contribuir para o surgimento do câncer e, atualmente, está atrelada aos casos mais graves do novo coronavírus.

Entre os principais fatores para prevenir e combater a obesidade, manter uma alimentação saudável é a principal delas, também praticar atividade física e mudar o estilo de vida. A Magrass tem foco no emagrecimento saudável, já ajudou milhares de pessoas a melhorar hábitos e conquistar resultados duradouros.

