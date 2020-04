Quarentena para muitas pessoas está sendo um tempo de descanso, para outras, momento de organizar a casa, mas também existem aqueles que não conseguem nem dizer o que estão fazendo, pois o estresse tomou conta! E a maioria dessas pessoas que se veem tão inseguras, sem saber o que será do amanhã, são os proprietários de empresas, os provedores de salários, prestadores de serviço… Talvez, empresária, trabalhador informal, não seja só você que não esteja sabendo qual postura adotar diante de um cenário tão incerto?!

Sendo filha de pai e mãe que sempre atuaram nesse mercado, o do empreendedorismo, fui conversar com a Master Coach Fernanda Khail, que tem em seu currículo, contribuição e assessoria para diversas marcas e empresas, para saber qual a maneira mais eficaz de enfrentar o momento!

1-Fernanda, o que a empresária deve fazer quando começar a comparar sua postura com as de outras empresárias durante a crise?

👉🏻 Eu não sou a favor da comparação, e sim, da modelagem e da inspiração! Se existe alguém que já chegou onde eu quero chegar, ou que eu admire em alguma área, vou procurar saber como essa pessoa pensa, age, se comporta, e traçar um plano de ação com mais foco e assertividade para alcançar os MEUS OBJETIVOS. Durante a crise, podemos observar as empresárias que estão passando por ela de uma forma mais “tranquila” e buscar mais informações sobre a trajetória delas, as ações que elas vêm tomando antes e durante esse período e dar o máximo de nós.

Procure olhar para sua vida como algo que sempre pode ser melhorado, aperfeiçoado e trabalhe por isso incessantemente!

2- Como não ficar aflita diante de uma situação tão atípica como esta?

👉🏻 É praticamente impossível não ter esses sentimentos em um período como o que estamos vivendo. A angústia, a ansiedade, a tristeza, o medo, enfim, todos os sentimentos existem para serem sentidos e não faz sentido lutarmos contra eles. Esses sentimentos começam a se tornar tóxicos, quando dominam a nossa vida, paralisam nossas ações e roubam nossos sonhos!

Uma das coisas que mais ajuda em fases como esta, é a prática da GRATIDÃO, pois ela tira o foco do que não temos, para o que já possuímos e que muitas vezes, pela correria do dia a dia acabamos não dando o devido valor. Quantas vezes no dia agradecemos por respirar, por levantar da cama, pela água que bebemos, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pelo nosso chuveiro? A gratidão é um sentimento, é a capacidade de agradecermos até pelas coisas que não nos agradam e pelas situações que SAEM DO NOSSO CONTROLE! Está tudo bem ficar mal, desanimada ou triste. Até mesmo com raiva pela situação que estamos passando. O importante é não deixar esses sentimentos ruins dominarem os nossos dias. Coloque data para voltar ao normal e então coloque sua melhor roupa, se arrume bem linda e foque em todas as bençãos que você já tem!

3-Como demonstrar consciência social, preocupação com a saúde e ainda, ser profissional com sua empresa?

👉🏻 Este é um momento de reflexão e de conexão. De olharmos para o nosso interior, para refletir sobre como estamos vivendo os nossos VALORES, os nossos PRINCÍPIOS e principalmente, nosso PROPÓSITO DE VIDA. Mas acredito que nada disso que estamos vivendo será válido se não fizermos o bem àqueles que mais precisam, seja através de uma ligação para quem não tem companhia nesse isolamento, uma mensagem de carinho para aquelas pessoas que são mais preocupadas e ansiosas, uma doação de alimentos para instituições ou famílias mais carentes, enfim. É também um momento de derrubarmos o nosso ego e olharmos mais para o próximo que, muitas vezes, não tem nada a nos oferecer, nem mesmo um “obrigado”. Quando praticamos o bem ao outro, nossa vida cria um sentido mais profundo e as situações DESAFIADORAS FICAM “MENORES”.

4-Como não desanimar durante o cenário estranho do mundo todo?

👉🏻 Uma das coisas mais prejudiciais nesse momento é ficar assistindo a todo tipo de notícia. Escolha apenas um meio de comunicação para uma vez ao dia se atualizar dos acontecimentos. ENTENDA QUE ISSO VAI PASSAR e que você precisa aproveitar esse tempo da melhor forma possível, seja curtindo sua família em casa, seja trabalhando em home office ou nas áreas que estão funcionando normalmente, seja cuidando dos filhos, estudando… procure fazer o que te faz bem, e o que você não gosta tanto de fazer, encare como sendo apenas a vida acontecendo!

5- É certo querer ser a pessoa que vende lenço e não a que chora?

👉🏻 Toda crise traz consigo, OPORTUNIDADES ESCONDIDAS e até mesmo, escancaradas! Eu costumo dizer que a oportunidade vem embrulhada em uma caixinha chamada PROBLEMA. E com essa crise não é diferente. Muitas pessoas e não estavam percebendo o quão o mundo ficou digital e agora estão tendo sérios problemas e com toda esta situação, empresas e profissionais entraram em uma busca louca por treinamentos para a inserção no mundo digital!

Agora, existem as pessoas/empresas que vão chorar por um tempo, e aprenderão a lição que a crise trouxe para elas. Buscarão novos conhecimentos e se reinventarão de alguma forma. A questão está naqueles que ficarão chorando por prazo indeterminado…

Que bom conversar com profissionais que realmente podem acrescentar algo, que nos ajudam a ver além do que está aparente! É bom saber que agora, mesmo com todo o medo e necessidade de adaptação, as coisas vão passar e as empresas precisam de PLANEJAMENTO!

A visão da Coluna Bonita Ideia é que nada mais será como era! Se antes do isolamento social as relações de trabalho já estavam mudando, talvez, pós-crise Covid -19,o relacionamento profissional se torne MAIS COLABORATIVO EM MENOS TEMPO! Muitos movimentos que podem parecer apenas modismos, se tornam cada vez mais reais em diferentes partes do mundo, um exemplo é a corrente #compredopequeno , ou ainda, a iniciativa de ajudar pessoas e marcas que atuam no mesmo ramo que o seu!

A impressão da Coluna, é que cada vez mais, as pessoas terão consciência de que a economia precisa girar em diferentes nichos e tamanhos de negócio! Escolher comprar roupa da amiga ao invés daquele #fastfashion faz parte do novo comportamento. E você sempre pode escolher de quem comprar!Faça parte a economia colaborativa que será cada vez mais forte e em todo o mundo!