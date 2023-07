Empresárias residentes em Cambé se reunirão para impulsionar comércio local

O dia a dia da mulher empresária é um desafio! Cabe a ela toda a administração e gestão da empresa que, não é nada fácil! Não é mesmo?

E pensando em tudo isso, a ACIC- Associação Comercial e Empresarial de Cambé, em parceria com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor de Cambé, disponibilizam o EVENTO GRATUITO ‘Mapeamento dos Desafios da Empresária Cambeense’ no próximo dia 26 (quarta-feira, no auditório do Shopping Itália, situado no centro da cidade.

Neste encontro, segundo a ACIC Mulher, setor integrado à Acic, o foco será levantar e abordar cada limitação e/ou problema que as empreendedoras presentes têm enfrentado. “A ideia é unir empresárias e prestadoras de serviço nesta reunião, e montar um ambiente onde poderemos trabalhar ações de fortalecimento em diversas áreas e nichos, tendo como meta destacar Cambé na área comercial”, comenta a ……..

Pois é, pessoal, as mulheres estão cada vez mais unidas e não somente na teoria, mas na prática! Se você tem um negócio e quiser saber mais como aprimorar seu networking e contribuir com o crescimento do comércio cambeense, se inscreva, o link está abaixo:

Vamos fazer acontecer! Você vem junto? 😃

Link de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJxFkn-JUZrM2UE8fPhn82D8i9ZQEGxXq5CsMLXigfbKdyjQ/viewform

SERVIÇO:

DATA: 26 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

LOCAL: AUDITÓRIO SHOPPING ITÁLIA

ENDEREÇO: AVENIDA INGLATERRA, 675- CENTRO CAMBÉ

HORÁRIO: 18H

MAIS INFORMAÇÕES: (43)3251-6361 .