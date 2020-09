No início da noite desta quarta-feira (16) foi registrado um crime de lesão corporal na Rua Santa Catarina esquina Rua Hugo Maria do Vale na cidade de Rolândia.

De acordo com informações, um indivíduo havia utilizado uma arma branca, faca de médio porte com cerca de 18 cm de lâmina e que resultou em uma lesão gravíssima na vítima, identificado como José Danilson Alves de oliveira.

Após o fato, o autor dispensou a faca em uma casa e em seguida se evadiu tomando sentido Bairro Caviúna. Após diligências, o rapaz foi contido na Rua Adolf Schaeffer esquina com a rua Francisco de Paula, sob a custódia de populares e uma testemunha.

Deste modo, os policias deram voz de abordagem ao suspeito e, em seguida, realizaram a busca pessoal. O autor do homicídio, identificado como Vinicius Corsini, relatou à PM que tinha uma desavença com a vítima e que após discussão deu golpes de faca na região da cabeça, pescoço e perna. Ao todo foram cinco facadas e o agressor se evadiu do local correndo.

José Danilson Alves de Oliveira. Danilson, como era conhecido na cidade, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste quarta-feira (16), logo após sofrer diversos golpes de faca.

Cobra News