Energia elétrica exige cuidados no ambiente doméstico

Serviço universalizado desde 2012 no Paraná, a energia elétrica está tão presente no dia a dia das pessoas, que muitas vezes só se percebe sua utilidade quando se aciona o interruptor, e a lâmpada de casa não acende. Do banho quente à conservação de alimentos na geladeira, a distribuição da energia elétrica em tensões controladas para o uso residencial garante saúde e qualidade de vida. Mas mesmo a energia que circula em baixa tensão dentro de nossas casas exige cuidado para a prevenção de acidentes com o choque elétrico.

De acordo com a Abracopel, instituição dedicada à prevenção de acidentes com a energia elétrica no Brasil, a maior parte dos acidentes acontece em ambientes residenciais – o anuário mais recente, com base nos dados de 2019, indica 228 acidentes fatais registrados em casas, apartamentos e sítios, em todo o País. Para verificar as possíveis causas da grande proporção de ocorrências no ambiente familiar, a associação conduziu uma pesquisa em parceria com o Instituto Brasileiro do Cobre, com resultados alarmantes.

O trabalho indica que apenas 29% das moradias do País têm projeto elétrico, e a metade das residências não tem fio-terra instalado. Além disso, só 27% estão equipadas com DR, um dispositivo de proteção que interrompe a energia em caso de fuga de corrente.

A fiação exposta, emendas feitas com material inapropriado e sinais de derretimento em tomadas são a parte mais visível do problema. Mas aquele choque que vem na torneira do chuveiro também é um risco que precisa ser eliminado com a ajuda de um profissional.

Outro cuidado deve ser tomado com as crianças. Tirar o carregador de celular da tomada quando não estiver em uso, por exemplo, é um hábito simples, mas essencial para evitar acidentes. Utilizar protetor de tomadas também é indicado. O ideal é usar os modelos mais discretos, sem desenhos que possam chamar a atenção dos pequenos.

Para disseminar as informações sobre como evitar o choque elétrico, a Copel, promove a campanha Energia Segura, com ações junto a profissionais da construção civil, pintura e manutenção predial, trabalhadores da área rural e a população em geral. Todos os anos, integramos ainda a Semana Nacional de Segurança com a Energia Elétrica, promovida em conjunto com as outras distribuidoras de energia no Brasil.

As orientações também são levadas anualmente a milhares de crianças nas escolas, através do programa Iluminando Gerações, graças à parceria fundamental de profissionais da educação comprometidos com a segurança. Com as aulas presenciais suspensas total ou parcialmente por causa da pandemia do novo coronavírus, o conteúdo tem sido compartilhado pelo canal da Copel no YouTube, na playlist “Educação”, e também pela página do Espaço Energia no Instagram. Conheça e compartilhe estas informações. Elas podem fazer a diferença na sua vida e na vida de quem você ama.

Alessandro Maffei da Rosa (Engenheiro eletricista pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, gerente de Segurança do Trabalho na Copel)

Assessoria de Imprensa da COPEL