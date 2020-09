Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos aconteceu no final da tarde desta terça-feira (08/09), por volta das 17h05, na Rodovia Celso Garcia Cid (próximo da Sandoz) em Cambé.

De acordo com as informações, um HYUNDAI/HB20 1.6M COMF de cor branco, um CITROEN/AIRCROSS STARTMT de cor branco, um NISSAN/VERSA 10 de cor cinza e uma camioneta TOYOTA/HILUX CD4X4 SRV de cor preta acabaram participando da colisão.

As vítimas, J. A. P. D. S. de 25 anos, R. D. D. S. de 44 anos e uma criança de 9 anos, todas elas do sexo masculino, sofreram ferimentos considerados leves e foram atendidos pelos Socorristas do Siate.

Apesar do susto, eles passam bem.