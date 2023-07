Engavetamento na PR-445 em Cambé deixa um ferido e veículos retidos

Na manhã desta segunda-feira (03/07/2023), um engavetamento ocorreu na PR-445, km 79+100m, no município de Cambé. O acidente envolveu seis veículos e resultou em um ferido leve.

No local, estavam os seguintes veículos: uma Fiat/Fiorino com placas de Londrina-PR (liberada), uma Yamaha/Fazer com placa de Cambé-PR (retida no pátio do DER em Ibiporã), um Hyundai/HB20 com placas de Londrina-PR (liberado), um Jeep Renegade com placas de Londrina-PR (liberado), um GM/Onix com placas de São Paulo-SP (liberado após regularização, autuado pelo Art. 230 do CTB) e um Fiat/Idea com placas de Campo Mourão (liberado).

O condutor da motocicleta Yamaha/Fazer, identificado como L. F. C., de 39 anos, foi encaminhado com ferimentos leves à Santa Casa de Cambé. Os demais condutores não sofreram ferimentos.

A velocidade registrada pelo radar foi de 70 km/h. A pista, de dupla via, reta e nivelada, apresentava condições climáticas favoráveis no momento do acidente.

O acidente, classificado como um engavetamento, ocorreu quando os veículos V1, V2, V3, V4, V5 e V6 transitavam no sentido Londrina a Cambé. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

O trânsito na região foi impactado e medidas estão sendo tomadas para liberar os veículos retidos e normalizar a situação.