Na última quinta-feira (1°), profissionais de todo o estado compareceram a diversos locais de votação espalhados por todo o Paraná para eleger os representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua. Ao todo foram 2442 votos distribuídos entre os presidentes do Crea e Confea, diretores da Mútua e Conselheiros Federais, sendo 1905 direcionados ao Presidente reeleito no Conselho Paranaense, Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira. O resultado passa por análise e deve ter seu resultado final homologado pelo plenário do Confea até o dia 30 de outubro.

Confira os votos:

Crea-PR

Ricardo Rocha de Oliveira – 1905 votos

Roberto Bohlen Seleme – 278 votos

Benedito Alves Jr. – 224 votos

Confea

Joel Krüger – 1898 votos

Paulo Guimarães – 169 votos

Marcos Moliterno – 89 votos

Rizomar Rodrigues da Silva – 75 votos

Diogo Mesquita Aguiar – 60 votos

Conselheiro Federal

Daniel Roberto Galafassi (titular) e Marcia Helena Laino (suplente) – 2258 votos

Diretoria da Mútua

Julio Cesar Vercesi Russi – Diretor Geral – 2253

Luiz Eduardo Caron – Diretor Administrativo- 2272

Assessoria de Imprensa CREA-PR