Enquanto aguardam legalização, gigantes dos jogos ampliam mercado online no Brasil

Se há algo que está no sangue do brasileiro é a paixão pelos esportes e jogos. O entretenimento move milhares de pessoas, seja nos campos, seja em versões online de jogos. E não é incomum que torcedores apostem em seus times preferidos. Vale lembrar que antes mesmo que as apostas se tornassem populares na internet, muitos já as faziam junto a seus amigos.

Tal cultura e aumento no acesso à internet faz com que cada vez mais empresas internacionais reconheçam o Brasil como um lugar fértil para o campo de jogos e apostas e com isso passem a investir neste mercado. Torna-se mais comum, por exemplo, o patrocínio de grandes times como o Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Corinthians e Santos, que estampam em suas camisas os nomes de algumas casas de apostas.

Estas chamam a atenção para suas plataformas online. Visando o público brasileiro, as operadoras investem em aplicativos e plataformas que facilitem o acesso mesmo para aqueles que não dominam as ferramentas. Isto é extremamente importante, afinal, tanto as apostas online quanto os jogos de azar só são permitidos no Brasil em suas formas online.

Muitas dessas casas também possuem cassinos online que possibilitam a quem nunca teve a oportunidade de frequentar um pessoalmente possa experimentar blackjack, poker, slots, roletas e outros games tão populares em cassinos de Las Vegas ou Macau.

As plataformas também estão também investindo na funcionalidade dos aplicativos, enquanto desenvolvedoras aumentam a capacidade dos jogos e gráficos, visando facilitar o acesso mesmo para aqueles que não dominam as ferramentas. Afinal, jogar ou fazer apostas online é a única forma permitida no Brasil.

Com um público tão grande, não seria de se espantar que empresas famosas no mundo inteiro voltassem seus olhos para o Brasil e começassem a aceitar usuários brasileiros. Como são sediados em Malta e outros países, esses cassinos online seguem a regulação local, estando, portanto, totalmente dentro da lei. Por isso podem funcionar no Brasil.

Cassinos físicos na mira de empresas de Las Vegas

Os brasileiros só podem jogar através de plataformas online. Caso queiram experimentar um cassino ao vivo, terão que se deslocar para outros países onde o funcionamento de cassinos físicos é regularizado e ajuda inclusive no turismo.

Como se sabe, os cassinos e casas de apostas são legais em vários países, e atraem um número expressivo de clientes que vão em busca de jogos e diversão. Los Angeles lidera a fama, com hotéis conhecidos e cassinos que movimentam milhões de dólares anualmente. Macau, na China, bate de frente, trazendo toda infraestrutura para quem deseja algumas horas de diversão.

Esses cassinos sabem que nem sempre o público pode ir até ele, e em muitos casos, como por exemplo a gigante Solverde, de Portugal, abrem também suas versões online que oferecem jogos semelhantes àqueles oferecidos nos estabelecimentos presenciais, mas limitam seu uso a moradores locais.

Por enquanto há um entrave na regularização dos estabelecimentos físicos, embora haja empresas como a Sands Corporation e a MGM Mirage demonstram interesse em abrir sedes no nosso país. Dentre as cidades mais cotadas estão Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Salvador. Na lei que está em andamento no país, chama a atenção o fato dos locais de entretenimento só poderem funcionar dentro de resorts e complexos hoteleiros.

Vale lembrar que nos últimos anos a especulação sobre a regulamentação dos jogos e apostas no Brasil vem movimentando o Governo de diversas maneiras. Como se trata de uma pauta de cunho moral, vários parlamentares ainda temem aprovar a lei que permite a volta dos cassinos físicos.

Quem defende esta pauta é Orlando de Souza, presidente do Fórum de Operadores Holeteiros do Brasil. Para ele essa é uma “alternativa de lazer para turistas nacionais e internacionais e forte indutor de demanda de turismo”. O assunto foi abordado durante uma audiência na Comissão de Turismo da Câmera, ocorrida no último dia 17/05.

A aprovação pode trazer resultados positivos ao turismo brasileiro, que viveu um de seus piores anos em 2020. Ela também fará com que haja um aumento de empregos e já que novos cargos serão abertos, assim como cursos voltados para o setor. Da mesma forma, a regularização também irá resolver um grande problema que são os estabelecimentos que funcionam de forma clandestina.

Enquanto aguardamos uma solução legal, resta aos brasileiros duas soluções: ou acessar as plataformas online ou investir em uma boa viagem para países onde os jogos são permitidos. Mas só depois que as fronteiras sejam abertas novamente.