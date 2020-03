O Vírus Covid -19 nos trouxe várias mudanças na rotina e, se essas mudanças já causam desconforto no dia a dia de quem tem um trabalho fixo, de quem possui uma situação meramente estabilizada, imaginemos então, o que as medidas preventivas- e necessárias- que estão sendo tomadas, como: o isolamento social e consequentemente o fechamento de comércios e empresas, estão gerando para quem não possui uma estrutura, um lar !

Pensando em tudo isso, a Coluna Bonita Ideia reuniu algumas instituições que você pode ajudar, neste momento tão atípico para toda a sociedade. Confira como você pode ajudar:

-Lar Anália Franco: O Lar Anália Franco que atua há 57 anos em Londrina em duas frentes, como: Abrigo, onde acolhe crianças em vulnerabilidade social e que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, e também como Centro Educacional Infantil, está em funcionamento parcial, mas precisa de alguns produtos e mantimentos de forma emergencial.

De acordo com a secretaria da Entidade, por conta da Pandemia, o Centro Educacional da Entidade está paralisado, mas o setor de Acolhimento continua funcionando. São 23 cuidadoras atuando todos os dias em turnos alternados para cuidar dos 40 acolhidos que vivem no local. E essas trabalhadoras se deslocam para a Entidade por meio de transporte coletivo, o que acarreta risco para as crianças. Com isso, precisam de luvas cirúrgicas, máscaras e álcool em gel.

Além dos componentes citados, a Entidade está precisando de doações de fraldas RN e leite Nestogeno, pois entre os acolhidos estão bebês recém-nascidos.

Horário para mandar as doações: 7h30 Às 17h30

Endereço: Avenida Anália Franco n.º 33-Jardim Alah-Londrina-PR

Contato:3325-8060

Quem não conseguir levar as doações, eles podem buscar.



-Lar Santo Antônio Cambé: o Lar Santo Antônio, fundado há 68 anos em Cambé segue também em funcionamento. O Abrigo que atualmente está restringindo a entrada de novas pessoas, segue com 70 acolhidos, entre homens e mulheres e até idosos.

De acordo com a Fundadora do Lar, Irmã Giardini, a Entidade está tomando os devidos cuidados de higiene, mas não tem como paralisar suas atividades.

Com a grande quantidade de pessoas na Casa, a Fundadora registra que muitos mantimentos estão em falta, como: carne, batata, manteiga ou margarina, óleo e açúcar. Irmã Giardini citou também, que para manter a higiene e a segurança dos idosos, que fazem parte do grupo de risco, também aceita máscaras, álcool em gel e luvas.

Horário para receber as doações: 8h às 18h

Endereço: Avenida Brasil, 1432- Vila Salomé-Cambé-PR

Contato: 3254-3661

-Ong Viver: a Viver, que atua em Londrina há aproximadamente 19 anos, acolhendo crianças e adolescentes e suas famílias, continua também suas atividades de forma parcial. A Entidade que atualmente atende 196 pessoas- entre crianças e adolescentes-, oferta para seus acolhidos: café da manhã, almoço e café da tarde, além de disponibilizar cestas básicas e duas caixas de leite integral (com 12 unidades cada) mensalmente para as famílias triadas. Com isso, continua recebendo doações em sua sede para que esse auxílio não tenha de cessar.

Emergencialmente, eles estão precisando de itens como: arroz, feijão, óleo, macarrão e achocolatado.

Horário para receber as doações: 8h às 14h

Endereço: Rua Lucilla Ballalai, 391-Jardim Petrópolis -Londrina-PR

Contato: 3343-0044

-Casa da Solidarieda : ABSAS – Associação Beneficente Semear de Assistência Social / Casa da Solidariedade, desenvolve projetos e ações que têm como prioridade o bem estar físico, social, emocional e espiritual do ser humano há 10 anos.

Segundo a direção da Entidade, vivem de doações e precisam de ajuda. Necessitam emergencialmente de alimentos não perecíveis.

Horário para receber doações: 8h às 17h

Endereço: Rua Estados Unidos, 11-centro

Contato: 9 9113-1291

Pessoal, as quatro Instituições citadas contam com as doações para darem continuidade aos trabalhos. Caso você possa contribuir, entre em contato com os telefones disponibilizados no texto! Lembrando que elas atendem em horário comercial!

União é sempre uma boa ideia!

