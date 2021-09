Entre abril e maio de 2021, a procura de serviços de automóveis por subscrição aumentou 56%.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Quem está na procura de mobilidade, e não quer ou não pode contar com o transporte público da cidade onde mora, geralmente pensa em duas alternativas disponíveis: comprar um carro, novo ou usado, ou alugar.

A primeira opção claramente é atraente, ter o carro próprio e utilizá-lo quando e do jeito que quiser. Ao mesmo tempo, a primeira barreira a ser superada é ter o dinheiro disponível na hora da compra ou conseguir algum tipo de financiamento por parte da própria companhia ou de um banco, não é tão simples assim né? A segunda alternativa fica um pouco mais fácil, só que o aluguel tradicional de carros, que costuma ser feito por dia, tem preços elevados; trata-se de um setor mais utilizado pelos turistas, por exemplo.

Acontece que existem mais outras opções além das tradicionais. É o caso do carro por assinatura ou por subscrição. Precisamente o carsharing é uma alternativa ideal para quem não dispõe do crédito necessário para a compra de um 0km, e a cada dia mais pessoas ficam interessadas no serviço.

Trata-se de uma nova modalidade de aluguel, na qual o assinante contrata o uso do veículo novo por um período -normalmente de 12 a 36 meses- e nao precisa se preocupar pelos demais aspectos do carro, pois o pago mensal do pacote inclui os impostos e taxas (como IPVA, seguro DPVAT, licenciamento, etc.), a manutenção preventiva, e a cobertura escolhida entre as opções de seguro que a companhia disponibiliza.

De acordo com a plataforma de inteligência de mercado Similarweb, a curiosidade das pessoas por esta modalidade vem se acrescentando. Segundo um levantamento da empresa, a busca do serviço por assinatura na internet cresceu 56,5% entre abril e maio de 2021, com um total de 12 milhões de visitas em 156 sites de empresas e montadoras que oferecem a opção. No mesmo período do ano passado, as visitas foram 7,7 milhões.

Para quem pensa nesta alternativa, é importante saber que o usuário nunca fica dono do carro; no final do prazo ele deve entregar de volta o veículo. Mas isso também pode ser considerado como uma vantagem para alguns, pois não tem que lidar com a depreciação do seu valor nem com as tarefas da venda e compra.

Outro dos motivos pelo qual o carro por assinatura está ganhando popularidade, é pela situação da indústria e comercialização automotriz. De fato, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a venda de automóveis e comerciais leves caiu 4,23% em julho em comparação com o mês anterior. A queda também foi registrada em relação ao mesmo mês de 2020.

A causa da menor comercialização de carros 0km está ligada com a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem, o que faz com que a produção esteja comprometida. Do mesmo jeito que as vendas, a produção de veículos caiu 2% em julho se comparado com junho, de acordo com dados da Anfavea, organização que reúne as montadoras.