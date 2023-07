Entrevista com a Deputada Federal Luisa Canziani: Investindo na Educação e Segurança em Cambé

Olá, pessoal! Hoje, temos um conteúdo especial em nosso canal. Tivemos a honra de entrevistar a Deputada Federal Luisa Canziani, do PSD, que esteve recentemente na Cidade de Cambé para uma importante ação: a entrega de kits de robótica para as Escolas Estaduais da região. Mas a visita não parou por aí, a Deputada também ouviu atentamente as demandas dos diretores e diretoras dos Colégios, especialmente suas preocupações com a segurança após o trágico ataque que aconteceu em Cambé há pouco mais de um mês.

O kit de robótica entregue nas escolas é composto por um notebook, uma caixa com componentes e uma carta de apresentação. Esses materiais são projetados para impulsionar o aprendizado dos alunos e estimular o interesse em ciência e tecnologia.

A Deputada Luisa Canziani compartilhou conosco sua visão sobre a importância da educação tecnológica e como isso pode preparar os jovens para o futuro. Também tivemos a oportunidade de conversar com o Prefeito de Cambé, Conrado Scheller, que enfatizou a importância da visita da Deputada à cidade.

O prefeito não apenas destacou os avanços trazidos pelo kit de robótica, mas também se comprometeu a levar as reivindicações dos diretores ao governo do Estado, buscando soluções efetivas para melhorar a segurança nas escolas. Essa entrevista nos mostrou o quanto é crucial unir esforços em prol da educação e segurança de nossas comunidades.

A Deputada Luisa Canziani, juntamente com as autoridades locais, está trabalhando incansavelmente para garantir que nossas escolas se tornem ambientes seguros e propícios para o desenvolvimento intelectual e social dos estudantes.

