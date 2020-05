A Equipe Agro Simples UEL foi a terceira colocada no Hackton pelo Futuro, maratona online lançada no final do mês passado pelo Governo do Paraná, com o objetivo de selecionar ideias inovadoras para os setores de Saúde, Sociedade (Mercado de trabalho e Consumo), Economia e Cultura. A equipe, formada por estudantes e egressos da Universidade, desenvolveu um Aplicativo para intermediar a compra e venda de produtos agrícolas, melhorando a logística diante das dificuldades impostas pelo isolamento social. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (4) à noite, durante transmissão virtual promovida pela comissão organizadora. A maratona registrou 124 equipes, sendo 14 da UEL.

As três melhores soluções selecionadas pela banca avaliadora ganharão consultoria do Founder Institute, em Curitiba, considerada a maior rede aceleradora de startups em fase inicial do mundo, que já apoiou mais de quatro mil empreendedores em diferentes países. Segundo um dos integrantes, o design gráfico Rafael Duarte de Salvi, o grupo surgiu logo após a divulgação das regras do Hackaton, a partir do desafio de propor uma solução neste momento de crise. Nenhum dos integrantes tinha experiência anterior em inovação.

A equipe reúne dois estudantes de agronomia, dois designers, uma estudante do Programa de Pós-graduação – Mestrado Profissional em Letras – e dois profissionais das áreas de Agronomia e Engenharia em Bioprocessos e Tecnologia. Segundo Rafael, o App representa uma solução concreta de redução de custos, menor contato físico e facilidade de logística para a comercialização de produtos agrícolas. Uma ferramenta para ser utilizada por pequenos e médios produtores rurais e por distribuidores, como supermercados e revendas.

A ferramenta identifica a demanda a partir da ação dos distribuidores. Os produtores cadastrados no App recebem uma notificação. O Aplicativo oferece chat para a negociação entre as partes. Fechado o negócio, a própria ferramenta gera o boleto, possibilitando ainda realizar o pagamento via cartão, expedindo a ordem de entrega.

Outra integrante da equipe, a estudante de Mestrado Profissional em Letras na UEL, Lorrana de Souza Bossan Gonçalves, explica que o APP pode ser utilizado no computador ou em telefones móveis nos sistemas Android ou iPhone OS. Ela disse que foi convidada pelos demais membros da equipe por ter experiência com tecnologia, atuando com Design e conteúdo da área de Letras-Inglês. Ela ressaltou que a ferramenta auxilia produtores rurais e revendedores de produtos agrícolas, com foco na melhor prestação e serviços à população. Os demais membros da equipe são Antoine Issa Haswany, Marcos Vinicius Feliciano, Sofia Hohmann, e os cambeenses Isabela Talita Damico e João Paulo Francis Vieira da Silva

Ideias inovadoras – Segundo a diretora de Planejamento e Integração Acadêmica da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), professora Cristianne Cordeiro, as demais equipes classificadas são de estudantes e pesquisadores de Curitiba. O primeiro lugar coube ao dispositivo eletrônico da equipe Nota 10, ferramenta de incentivo à higienização das mãos. O segundo lugar ficou com uma equipe formada por estudantes da UFPR que idealizaram a Pharmacy 122, plataforma para compra de medicamentos. Segundo a diretora, durante o anúncio das equipes vencedoras, a comissão organizadora reconheceu a UEL pela grande participação na maratona. “Estamos começando a colher os frutos de uma cultura de inovação existente na Universidade”, ponderou ela.

A maratona é uma das iniciativas da Superintendência de Inovação do Governo para enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus. Além de encontrar soluções inovadoras, a proposta é dar suporte a startups e empreendedores que tiveram seus negócios afetados durante a pandemia. A iniciativa conta com apoio da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro) e da startup Panic Lobster, com parceria da Founder Institute, responsável pela metodologia do hackathon.