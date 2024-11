Equipe masculina de handebol Sub-17 de Cambé conquista chave ouro dos Jogos da Juventude do Paraná

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A equipe masculina de handebol Sub-17 de Cambé conquistou o título da chave ouro da 36ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), realizados em Campo Mourão. Comandada pelo técnico rodolfo cyborg moraes, a equipe demonstrou grande habilidade e determinação ao longo das partidas, superando adversários tradicionais como Campo Mourão, Londrina, Guarapuava e Tapejara. Após vencer Tapejara na semifinal, os atletas cambeenses garantiram vaga na final contra Maringá, onde saíram vitoriosos com o placar de 25 x 20.

Mantida pela Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a equipe Sub-17 representa um exemplo de desenvolvimento do esporte de base no município. O técnico cyborg enfatizou a importância da formação de atletas locais e o valor do sentimento de pertencimento. “Este ano tivemos uma equipe muito forte, é a mesma equipe que começou comigo lá no início, com dez anos, chegaram agora com 17 e sem nenhum atleta convidado. conseguimos ganhar não só o Jojups, mas todas as competições Sub-17 deste ano no Paraná”, destacou.

O prefeito de Cambé, conrado scheller, também elogiou a equipe pela conquista, destacando o papel fundamental do apoio ao esporte de base. “Estamos muito orgulhosos das equipes que participaram dos jogos, acreditamos no potencial deles e vamos continuar investindo em programas de incentivo e desenvolvimento ao esporte”, ressaltou o prefeito. Segundo ele, o título é significativo não apenas para elevar o nome de Cambé no cenário esportivo, mas também para inspirar as próximas gerações na prática esportiva.

Sobre os Jogos da Juventude do Paraná

Os Jogos da Juventude do Paraná, conhecidos como Jojups, são organizados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Esporte, contando com o apoio das prefeituras das cidades sede. Este ano, a competição foi realizada em Campo Mourão e destinada a jovens de 14 a 17 anos das escolas do Paraná, com o objetivo de fomentar a prática esportiva, promover a determinação e fortalecer o espírito esportivo.

A edição de 2024 contou com mais de 11,6 mil participantes de 287 municípios, registrando o maior número de inscritos na história do evento. Mais de 4,5 mil atletas participaram das duas etapas da fase estadual, graças ao novo formato das séries ouro e prata, que ampliou significativamente a participação de atletas em comparação a 2023, quando o número de participantes foi de 2 mil.

Na série ouro, disputaram os campeões da fase macrorregional, os três melhores colocados de 2023 e a equipe de Campo Mourão, como cidade sede. A série prata foi composta pelos segundos e terceiros colocados da fase macrorregional.

Além do título da equipe de handebol, Cambé também foi representada com destaque na competição: a equipe feminina de vôlei e a equipe de basquete masculino finalizaram suas disputas com o terceiro lugar em suas respectivas categorias.