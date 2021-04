Equipes do Tocantins fracassam na Série D e ficam com prognóstico ruim para a disputa da próxima temporada

Os resultados ruins na temporada passada criaram um certo pessimismo para o futebol tocantinense em 2021. Após Palmas e Tocantinópolis fracassarem na tentativa de subir para a Série C, as projeções de apostas indicam que o futebol brasileiro continuará sendo dominado pelas equipes de outros estados. Enquanto São Paulo e Rio de Janeiro dominam a elite nacional, clubes de Minas Gerais, Santa Catarina e até mesmo do Mato Grosso se destacam nas divisões inferiores.

As análises e prognósticos de futebol gratuitos levam em consideração os mais variados fatores, desde as atuais transferências até a situação financeira dos clubes. Isso significa que o elenco e a estrutura dos times são essenciais para se colocar entre os favoritos na disputa por algum título no Brasil – o que aponta um problema para o futebol de Tocantins, que peca em muitas dessas áreas.

Alguns dos resultados na disputa da Série D em 2020 mostram isso de forma clara. Por exemplo, o Palmas não conseguiu um ponto sequer e saiu do Grupo A6 com 14 derrotas em 14 jogos disputados. A demissão do técnico Alexandre Gomes e o uso de vários jogadores da base foram pontos que contribuíram para o vexame histórico da equipe. Esse resultado, é claro, coloca as projeções do Palmas em 2021 lá embaixo.

O Tocantinópolis, que era o outro representante do estado na Série D, não conseguiu sequer passar da primeira fase na disputa contra o Brasiliense. Uma goleada por 4 a 0, no Distrito Federal, sacramentou a eliminação ainda na primeira fase da competição nacional. Altos (PI), Floresta (CE), Mirassol (SP) e Novorizontino (SP) foram as quatro equipes que subiram de divisão no torneio e mostraram que os times do Tocantins precisam evoluir muito para conseguir um melhor prognóstico nas competições.

Domínio tradicional

Enquanto isso, outras regiões aparecem com melhores projeções para a temporada 2021. É o caso dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os dois estados continuam dominando a elite do futebol nacional, principalmente com Palmeiras e Flamengo, e devem repetir os bons resultados nos próximos meses. A estabilidade no elenco e o planejamento, além da boa saúde financeira, são essenciais para o sucesso em campo.

Nas divisões inferiores, a Chapecoense (SC), o América (MG) e o Cuiabá (MT) são as principais surpresas do ano passado. As três equipes conseguiram subir para a Série A do Campeonato Brasileiro junto do Juventude (RS) e buscam surpreender na disputa contra outras equipes mais tradicionais. Os times do Tocantins poderiam aprender com o bom momento dessas equipes, principalmente para representar melhor o estado na Série D.

O início do Campeonato Tocantinense mostra que o Intertoto montou uma boa equipe e pode ser uma surpresa no ano. As projeções podem melhorar, caso os resultados se mantenham e a equipe mostre um planejamento sério. A situação do futebol no estado não é positiva, mas ainda é possível mudar isso copiando os times que aparecem entre os mais bem cotados nas apostas. Afinal, esses prognósticos apenas mostram quais clubes estão fazendo um trabalho bem feito dentro e fora dos gramados.