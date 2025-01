Escolas Municipais de Cambé voltam às aulas no dia três de fevereiro

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

As Escolas da Rede Municipal de Ensino voltam às aulas no dia três de fevereiro. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cambé, as aulas voltarão em todas as escolas, inclusive a educação infantil (as creches).

Outra informação confirmada pela assessoria de imprensa, é que os uniformes dos alunos – de todas as instituições de ensino municipais- deverão ser entregues já na primeira semana de aula.

Para dúvidas ou mais informações, fale direto com a Secretaria Municipal de Educação: (43) 3174-0250.