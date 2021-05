ESCRITÓRIO ALIANÇA – Confira a alíquota mensal e aprenda como calcular o INSS 2021

Em janeiro deste ano foi divulgado pelo Ministério da Economia a portaria SEPRT/ME Nº 477/2021, que reajustou os benefícios pagos pelo INSS e também a contribuição do trabalhador para o ano de 2021.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o órgão público responsável por beneficiar os trabalhadores com o pagamento da aposentadoria, pensão por morte, salário-maternidade e outros proveitos, desde que cumpram os requisitos impostos pela mesma.

Para garantir as vantagens decorrentes do INSS, é obrigatório estar inscrito no Regime Geral da Previdência Social e colaborar mensalmente dentro das alíquotas estabelecidas. O novo cálculo vale para empregados, inclusive domésticos e avulsos.

Alíquota INSS 2021

Com a reforma da previdência em 2019, as taxas do INSS passaram a ser progressivas, por isso são cobrados valores correspondentes apenas em cima do salário de cada faixa. Dessa forma, o contribuinte acaba pagando menos tributos. Confira abaixo a tabela progressiva com parcelas a deduzir:

Salário de contribuição Alíquotas Parcelas a deduzir Até R$ 1.100,00 7,50 – De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 9,00 16,50 De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 12,00 82,60 De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 14,00 148,71

Como calcular o INSS 2021

Seguindo a tabela acima, é possível calcular o desconto mensal referente a contribuição do INSS. Por exemplo: um trabalhador que ganha R$ 1.500 mil pagará 7,5% sobre R$ 1.100 (R$ 82,50), mais 9% sobre os R$ 400 que excedem esse valor (R$ 36), totalizando R$ 118,50 de contribuição.

Notícias Contábeis