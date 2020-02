O ano novo vem carregado de novas resoluções, algumas delas tão complexas que parecem inatingíveis. Por isso, é sempre melhor estabelecer metas pequenas mas alcançáveis para conseguir se manter fiel aos objetivos. Com 2020, chega também a oportunidade perfeita para iniciar uma nova rotina de cuidados com a pele e com a ajuda dos conselhos da especialista graduada em estética Aline Moura, criamos algumas resoluções possíveis para cuidar da pele neste ano.

Resolução de beleza 1: Use protetor solar

Sabemos que este conselho não é uma novidade e que já foi repetido mais de um milhão de vezes, mas vamos dizer outra vez: não importa a estação, os raios solares são sempre prejudiciais à pele e podem acelerar as rugas e até levar ao câncer de pele. Passar a incorporar o protetor solar na sua rotina de skincare é essencial para quem quer cuidar e proteger a pele neste 2020. A resolução também deve incluir a reaplicação do produto sempre que necessário (quando passamos horas expostos ao sol na praia, por exemplo). Obtenha um hidratante SPF30 com cobertura de amplo espectro. Você pode optar por sprays de protetor solar e, se você não gosta do peso de uma loção de protetor solar, opte por um protetor solar em gel.

Resolução de beleza 2: Hidrate-se

Se você está interessada em obter uma resolução de resultado rápido, escolha essa. A desidratação pode ter vários efeitos colaterais, incluindo dores de cabeça e baixa concentração, além de levar a lábios secos e perda de elasticidade da pele. Uma pele desidratada perde viço e luminosidade, podendo ser notada de longe. Portanto, beba pelo menos de 6 a 8 copos de água por dia e, se necessário, ponha o alarme do seu celular para apitar e te lembrar do compromisso com a hidratação. Busque um hidratante que encaixe com o seu tipo de pele e aproveite para combinar com um creme anti-idade para garantir uma rotina poderosa de skincare.

Resolução de beleza 3: Massagem nos pés

Faça questão de tratar seus pés com amor neste ano novo. Nenhuma técnica ou sugestão aqui – apenas um momento consigo mesma e um incrível creme com infusão de óleo essencial. Deixe sempre um creme para os pés no seu criado-mudo e use-o sempre antes de dormir para não escorregar no chão. Isso irá manter seus pés em ótima forma e contribuirá para uma melhor rotina de sono também.

Resolução de beleza 4: Invista em um serum

Aline Moura encoraja a incorporação de um serum para iluminar e tonificar a pele ou mesmo uma máscara para nutrir profundamente a pele ou limpar os poros. E se você acaba de entrar para o mundo do skincare, não se preocupe, você pode encontrar informações online mais do que suficientes sobre rotinas de cuidados para qualquer tipo de pele, de mista a oleosa e seca.

Além disso, se esta resolução parecer difícil, você pode sempre se consultar com uma dermatologista para que ela desenhe uma rotina especial para você, que se adapte não só ao seu tipo pele mas também ao seu estilo de vida.