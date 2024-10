Estado Reforça Policiamento nas Eleições Municipais de Domingo Sem Lei Seca

0:00

Neste domingo (6), durante as eleições municipais, o Estado estará em alerta com um reforço no policiamento para garantir a segurança e a ordem pública. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) coordenará a Operação Eleições 2024 por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), que reunirá todas as forças de segurança para combater crimes eleitorais e manter a tranquilidade nas ruas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, a prioridade será garantir uma votação sem intercorrências, com policiais atuando em cartórios eleitorais, locais de votação, vias públicas, estações de transporte e em áreas de apuração dos votos. A operação contará também com a utilização de aeronaves, prontas para intervir em qualquer emergência.

A Plataforma Córtex, que centraliza informações de segurança, será utilizada para monitorar e registrar as ocorrências durante todo o processo eleitoral. Esse planejamento faz parte de um esforço conjunto entre a Sesp, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e secretarias estaduais, com atividades coordenadas em nível nacional pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

Revogação da Lei Seca

Uma mudança importante nas eleições de domingo é a revogação da Lei Seca, que anteriormente proibia a venda e consumo de bebidas alcoólicas durante o pleito. Inicialmente, a Sesp havia determinado a proibição de venda de álcool entre 8h e 18h de domingo, porém, a decisão foi revertida no mesmo dia. Com isso, a comercialização de bebidas alcoólicas está permitida em todo o estado do Paraná.

Apesar da revogação, o secretário Hudson Teixeira informou que o policiamento será intensificado nas proximidades de locais que comercializam bebidas alcoólicas, assim como em postos de combustíveis, onde o consumo de álcool é proibido por lei, independentemente do período eleitoral.

O reforço da segurança pública visa garantir que a eleição ocorra de forma pacífica e que possíveis crimes eleitorais sejam prevenidos ou combatidos rapidamente pelas autoridades.